Evo zanja Incahuasi, pese a la protesta chuquisaqueña

El presidente Evo Morales dio por cerrada la discusión de la ubicación del campo gasífero Incahuasi y lamentó que los cívicos del departamento de Chuquisaca no reconozcan los estudios que se realizaron y que determinan que ese campo pertenece en su totalidad al departamento de Santa Cruz.



La consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants realizó un análisis técnico del megacampo gasífero Incahuasi e informó el año pasado de que este se encuentra 100% en territorio cruceño.

“Lamento mucho que Chuquisaca no quiera reconocer los informes técnicos (que encargó YPFB). El Gobierno nacional contrata a expertos para que hagan estudios, nosotros no decidimos y respetamos los estudios. Lamentablemente, donde se mueve la economía, hay problemas”, declaró Morales en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Paro cívico

El presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Freddy Montero, ratificó ayer el paro cívico de 24 horas que acatarán hoy, en protesta a la falta de atención del Gobierno a sus demandas.

Especialmente, se exigió una explicación de los límites con Santa Cruz al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Desarrollo Rural y al Ministerio de Hidrocarburos.

“Por un principio de soberanía, Chuquisaca debería reclamar lo que le corresponde. Se convocó a ministros de



Estado y por cortesía y consideración, deberían habernos enviado una nota explicando que no podían venir. Pero no vinieron ni presentaron excusas, no enviaron notas en absoluto. Con otros departamentos, sobre todo del eje central, si piden un ministro, asisten 10. A nosotros nos ven como pueblo”, lamentó Montero.

Añadió que “la madre de todos los problemas” es la delimitación entre ambos departamentos y que saben que llegará un momento en que se tienen que sentar con las autoridades de Santa Cruz “para poder discutir los límites dentro de un proceso de conciliación”.



Entre las demandas que exige esa región, está la delimitación de campo Incahuasi, la perforación petrolera en Overa Ñancahuazú, entre otros temas.

Entre tanto, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, se excusó de opinar sobre el paro cívico del departamento vecino, aunque aseguró que Santa Cruz tiene una posición clara de los límites históricos que datan de hace más de 100 años.



“Las mismas normas que se utilizaron para observar los límites entre Chuquisaca y Tarija, son las mismas que delimitaron Santa Cruz y Chuquisaca. Son límites históricos, precisos y legales que sirvieron para la convivencia entre ambos departamentos por más de 100 años”, declaró.