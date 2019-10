Mayor fluidez y poco rechazo por cambio vial en el 2.º anillo

Siete minutos. Eso duró el recorrido por el 2.º anillo, desde la avenida Santos Dumont hasta la Virgen de Cotoca, a bordo de la línea 72. Son las 8:00 y al bajar del micro, el chofer del transporte público comenta que desde primeras horas (de ayer), esta ruta se recorre sin pausas, pese al reclamo de algunos conductores que se resisten a aceptar los cambios. La diferencia es que, antes, el recorrido duraba unos 15 minutos.



Una mayor fluidez en el tráfico de vehículos es uno de los efectos causados por la reforma a la circulación que dispuso la administración del alcalde Percy Fernández, desde ayer, para las intersecciones de la Virgen de Cotoca y la Guapay (Canal Cotoca) con el 2.º anillo. Así se constató durante las primeras horas de aplicación de ajustes.



“Antes, en cada una de estas intersecciones, calculamos que por los atrasos solo circulaban hasta 6.000 vehículos en una hora pico. Creemos que ahora pueden fluir 10.000 o 15.000”, explicó Freddy Arauco, secretario municipal de Obras Públicas, uno de los primeros en visitar los dos puntos de control que ha instalado el municipio por 10 días para garantizar el cumplimiento de la reforma vial.



Cómo funciona ahora



En primer lugar, Arauco explica que los ajustes en la Virgen de Cotoca consistieron en suprimir todos los giros a la izquierda en los cruces de la intersección y reducir de cuatro a dos los tiempos de los semáforos, cada uno de 14 segundos. Por ejemplo, el que recorra el segundo anillo zona norte y quiera doblar hacia la Virgen de Cotoca no lo puede hacer directamente, debe cruzar el anillo una cuadra y realizar tres giros a la derecha sobre ella hasta toparse con la Melchor Pinto y así poder seguir por la avenida Virgen de Cotoca.



En segundo lugar, en la avenida Guapay solo se anuló el giro a la izquierda para los vehículos que circulan sobre el segundo anillo y se redujeron los tiempos de los semáforos de cuatro a tres, de 24 segundos.



Para garantizar que los usuarios acaten estos cambios, 52 funcionarios harán vigilancia y orientarán en las horas pico durante 10 días, informó Carlos Alberto Moreira, director de Tráfico y Transporte, que desde el lunes ocupará la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



Pese a ello, no todos los conductores se mostraron satisfechos. “Me perjudica, imagínese, uno madruga y no sabe de cambios así y se atrasa”, dijo una madre de familia que llevaba a sus hijos a la escuela. “No sabía de esto”, manifestó otro chofer. Esto a pesar de que los cambios fueron anunciados en los medios y en pasacalles, durante varios días. Otros hasta entraron en discusiones con los guardias municipales. “Son una minoría que se resiste, pero se van a adaptar”, confía Arauco