Fuerte debate por Evo y la 'transición' ante su salida

“El Presidente debe dejar de ser Gobernador y Alcalde y preparar el país para la transición política de su salida..” (sic), ese fue el mensaje en Twitter de Carlos Hugo Molina, intelectual cruceño, que desencadenó un intenso debate con la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño.



El tuit, escrito en ayer en la mañana, causó una serie de respuestas que llegaron hasta minutos después de la media noche. "¿No entiendo por qué un Presidente democráticamente electo tiene que preparar su transición? ¡Evo está gobernando!" (sic), esa fue la respuesta de la titular del Legislativo.



Conoce más: Evo asegura que "no tiene interés" en otro referendo



Molina replicó señalando que "10 años ha generado proceso de gestión pública contradictorio. 3 años resultará poco para ajustarlo. Con Evo Presidente" (sic), ante el atento seguimiento de varios usuarios de esa red social.



Montaño contestó que "hacia adelante una agenda que 2025 que se construye, cada día hay menos gente sin servicios básicos, baja la pobreza extrema" (sic). Luego el diálogo se centró en la migración de la población del área rural a los espacios urbanos.



Lea también: Un 65 % de los bolivianos rechaza nuevo referendo



"En 2030, habrá 1 millón de kilómetros cuadrados sin población (...) 256 municipios rurales no tienen hospital de 2do nivel. El resultado es el obvio (...) Ese pleito no es conmigo. Los datos de la realidad, van más allá del voluntarismo.", argumentó el abogado, docente e investigador de Santa Cruz.



La presidenta de la Cámara Baja argumentó que "El problema es que en vez de discutir la inversión en esos hospitales de 2do nivel, se impone la farandulización de la política (...) No hablo de voluntarismo sino de inversión pública, no creo que sea bueno llevar ahí la conversación".



Puedes ver: Alcalde del MAS dice que Evo es un enviado de Dios



Finalmente, Montaño sostuvo que "Fue un gusto Carlos Hugo...espero tu libro y ojalá podamos continuar la conversación en persona con un café de por medio" (sic), alegando que por el momento debía dejar la charla.



Mientras que Molina reflexionó y sobre su afirmación inicial explicó que "Como ciudadano en ejercicio, no aconsejo al Presidente. Con respeto, pido lo que considero necesario. Su decisión, será cumpliendo las leyes" (sic).



Acá parte de la conversación:,

@eldelagora Fue un gusto Carlos Hugo...espero tu libro y ojalá podamos continuar la conversación en persona con un café de por medio.— gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) 5 de julio de 2016 n