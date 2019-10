Evo dice que no le preocupa el resultado y pide esperar conteo

El presidente Evo Morales aseguro que los resultados del referendo "no le preocupan" y que todavía se debe esperar el resultado del recuento oficial de votos. Admitió que "en las ciudades no lo quieren, dependiendo cual es la situación" y agradeció todo el respaldado de la población.



"Hay que esperar con mucha serenidad los resultados, no se trata de hacer una fiesta (...) En 2005, en ese conteo rápido, 50, 51% y casi llegamos al 54%. En 2009, igual en el conteo rápido mostraban 60 a 61% y llegamos a 64%. El ante año pasado, el MAS va a ganar con el 59% y fue más del 61%, entiendo ", explicó la autoridad.



Observó duramente el manejo de las redes sociales en el país, que a su juicio son espacios de pérdida de valores y guerra sucia. "Si gana el "No", la vida sigue, la lucha sigue", aseveró el mandatario y dijo que lo más importante es garantizar el bienestar. Pidió no "desesperarse".



Video del primer mandatario:,

#EstasConectado #ReferendoBO Evo: "Si el Si gana el Evo va estar hasta 2025. En la historia de Bolivia no va haber quién alcance al Evo y a este proceso. Es codicia y envidia (de los opositores)"Posted by EL DEBER on lunes, 22 de febrero de 2016