Defensa del gerente de LaMia solicitará copia del informe

La defensa del gerente de la empresa LaMia, Gustavo Vargas, solicitará un informe detallado sobre las conclusiones investigativas a las que llegó el Ministerio de Obras Públicas, cartera de Estado que indagó cómo se permitió la salida del vuelo que terminó cayendo en Colombia debido a una posible falta de combustible.



“Vamos a solicitar, a través de la comisión de fiscales que están a cargo de las investigaciones de este caso, una copia detallada del informe que se ha hecho público”, apuntó Jerjes Justiniano, abogado del gerente de LaMia, que está detenido preventivamente en el penal de Palmasola.

Justiniano evitó referirse a las afirmaciones hechas por el ministro Milton Claros, que declaró, desde La Paz, que la principal responsabilidad de la tragedia ocurrida en suelo colombiano es del piloto Miguel Quiroga, que murió en el accidente, y de la aerolínea LaMia.



“Hasta que no conozca en detalle las bases que fundan las afirmaciones de esa investigación, no sería responsable que me pronuncie”, dijo el jurista y agregó que la afectación de estas conclusiones respecto a su defendido, depende de los grados de responsabilidad que le asignan al piloto fallecido (que también era socio de la empresa aérea) y a su defendido en calidad de gerente.

Silencio de la comisión



EL DEBER intentó conocer el parecer de los tres fiscales que están a cargo de las pesquisas del caso, Mirtha Mejía, Iván Ortiz y Osvaldo Tejerina. Dijeron estar ocupados y luego no contestaron las llamadas para conocer si solicitarían o no una copia de las conclusiones investigativas del Ministerio de Obras Públicas, y si esto les serviría como base para continuar sus indagaciones judiciales.



El fiscal de Distrito, Gómer Padilla, indicó que aún no conoce de forma oficial el informe y señaló que estas decisiones deben ser tomadas por la comisión que indaga el caso.

El abogado de LaMia, Néstor Higa, no pudo ser ubicado en ninguno de sus dos teléfonos celulares ni en su oficina.

“Se refuerza la mala imagen”

Consultado sobre las conclusiones de la investigación, el educador Álvaro Puente considera que se quedan en lo superficial porque no les conviene llegar a lo profundo.



“Quieren tapar los negociados que tuvo que haber para que se den esas irregularidades en la autorización de la aerolínea. Estos hechos refuerzan la mala imagen del país, que quedó por los suelos tras el accidente”, aseveró Puente