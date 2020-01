José Morón, el primer lesionado de Esto es guerra

El primer caído en la guerra. Esta semana, José Morón, guerrero del equipo de las cobras tuvo un pequeño accidente en medio de los juegos y se luxó el dedo índice derecho. Y aunque parecía una lesión menor, el médico le recetó grandes dosis de desinflamantes, además de una semana sin forzar esa mano.

"En medio del juego de la escalera sentí que me lastimé, pero la adrenalina y los gritos de la gente me alentaron a seguir. No imaginé que fuera grave", dijo el competidor.

A pesar de la prescripción del especialista, José volverá a la competencia lo más rápido posible, porque no quiere defraudar a su equipo. Espera llegar a la final de esta quinta temporada.