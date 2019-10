El SIN considera chantaje la protesta de carniceros

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) consideró un chantaje el planteamiento de los comercializadores mayoristas de carne de res. Los dirigentes de ese gremio exigieron a la entidad la suspensión de los controles y que se levanten las clausuras a los frigoríficos que transportan el producto.



"Están queriendo negociar con el SIN que nosotros no controlemos y ellos no van afectar el precio y el abastecimiento. Voy a dejar claramente establecido que el Servicio de Impuestos Nacionales no se va a someter a un chantaje", aseveró en conferencia de prensa el presidente de esa instancia, Erik Arñez.



Las protestas surgen a raíz de los operativos realizados por los funcionarios de Impuestos que procedieron a la clausura de frigoríficos que no tributaban al fisco.



En los controles, se cerraron seis negocios que operaban en El Alto que no presentaban el Número de Identificación Tributaria (NIT) y se explicó que la medida no contempla a vendedores minoristas.



"Estas medidas que estos señores están asumiendo va a afectar al pueblo y eso es responsabilidad de ellos", agregó el presidente del SIN ante el anuncio de un paro con la suspensión de la venta de carne roja en los principales centros de abasto desde el lunes.