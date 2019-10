Hay protestas y procesos contra vocales

Ayer venció un nuevo plazo contra los exasambleístas que querían habilitarse como candidatos a alcaldes y concejales. Hasta las 18:00, sus tiendas políticas debían presentar a los reemplazantes de los vetados para que sus nombres sean publicados mañana, domingo. De ahora en adelante cualquier sustitución o ratificación de candidato correrá con las desventajas, ya que en la papeleta electoral no estará su fotografía.



Así lo explicó la expresidenta de la Cámara de Diputados Rebeca Delgado, que pretende presentarse como postulante a la Alcaldía de Cochabamba. Delgado se quejó ayer de que el Tribunal Departamental de Justicia pidió certificar que había agotado todas las instancias administrativas antes de presentar un amparo constitucional que le permita candidatear. Consideró que eso es una prueba de que el Gobierno manda en todas las instancias y que tanto el Órgano Judicial como el Electoral reciben instrucciones desde Palacio. Delgado se quejó de que si su candidatura es rechazada -como cree que sucederá- todas las candidaturas de Unidos por Cochabamba caerán.



En la misma situación se encuentra el exdiputado Eduardo Maldonado, que postula por Poder Popular a la comuna de Potosí. Su amparo constitucional fue suspendido, mientras que el TSE no se pronuncie sobre su apelación. Maldonado espera que esto ocurra el lunes.

El vocal Ramiro Paredes señaló que si persiste la inhabilitación, las tiendas políticas tienen tiempo de reemplazar a su candidato hasta el 25 de marzo, es decir, tres días antes de la votación. Eso sí, su foto no se imprimirá en la papeleta de sufragio.



Paredes añadió que hasta el momento el TSE?no ha recibido ninguna apelación, por lo que es improbable que el lunes se pronuncie sobre ellas.



Bloqueo, huelga y sangre

En Santa Cruz, el exdiputado Edwin Tupa continúa su huelga exigiendo que el TSE dé marcha atrás en su inhabilitación. Ayer, mototaxistas y comerciantes montereños bloquearon la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba en apoyo a Tupa, que se postula por ASIP, y si el TSE?no responde a su apelación hasta el lunes, el martes Tupa se crucificará.



En Oruro, el exdiputado Ever Moya también trata de salvar su candidatura a la Alcaldía.?Ayer presentó la apelación a la inhabilitación, además de un amparo constitucional tratando de revertir la misma.

Delgado dijo que ha perdido la fe, tanto en el TSE como en la justicia, y hasta el cierre de esta edición definía las medidas de presión que tomará