Ministra llama 'político' al monseñor Tito Solari

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, calificó de "político" el comportamiento del monseñor Tito Solari, arzobispo emérito de Cochabamba, que en un libro, escrito por el padre Ariel Beramendi, se manifiesta en contra de la reelección de Evo Morales.



"Nos da mucha preocupación y al mismo tiempo pena que haya esta impostura, y que haya este tipo de manipulación histórica para confundir a nuestra población. Si se considera pastor, como dice su obra, un pastor orienta, no desorienta", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



Conoce más: Solari desvela en un libro su vida y al Evo que conoció



El representante de la Iglesia Católica sostiene en su texto titulado "?Tito Solari, la fuerza de la humildad. Historia de un pastor" que "en Bolivia, la absolutización del Estado y el peligro de la reelección indefinida han puesto a la democracia en riesgo" y se pregunta si tras 10 años "con las mismas personas en el Gobierno, se puede hablar de democracia?".



Paco agregó que "hace acusaciones rompiendo uno de los postulados cristianos que dice "no mentirás" (...) Eso (revela) una conducta política. Si se acercara a los feligreses, su lectura sería otra y no estaría criticando el voto del pueblo que ratifica en las urnas a un presidente indígena como lo es Evo Morales".



Lee también: El dolor de vivir en medio de la guerra



Solari también señala en su escrito que "la alternancia es la sana expresión de una verdadera democracia, pero en Bolivia asistimos a la erradicación de las corrientes políticas?". Recuerda además que "en diciembre de 2010, Morales insinuó expulsarme del país", al advertir el panorama del narcotráfico.