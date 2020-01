Cambios a CPE por pacto fiscal se debatirán al año

Entre la tercera a cuarta etapa del debate por pacto fiscal se debatirá si es posible abrir la Constitución Política del Estado (CPE). Se espera que se llegue a esa etapa del proceso de discusión en 2017, de acuerdo al viceministro de Autonomías, Emilio Rodas.



"Hay una etapa entre agendas compartidas y que es la inversión eficiente, que son las etapas tercera y cuarta, ahí debemos plantear el cambio de una estructura normativa que es muy vieja, algunos serán decretos, otras normas y si hay alguna traba constitucional, ahí lo veremos", dijo la autoridad en entrevista con radio Compañera.



La idea, que surgió del presidente Evo Morales, busca un análisis de las competencias que tiene cada instancia administrativa, aunque desde la oposición se considera una "excusa" para habilitarse a una nueva reelección en 2019.



"Si en este caso, la mayoría política que ejerce el MAS tomara la decisión de modificar la Constitución en adelante, está en su derecho, no debemos pensar eso, no debemos escapar al debate. Lo que logramos al pensar que se usará eso para la reelección es que todo mundo se atrinchere, no hay nada de eso", explicó la autoridad.



Se prevé que en octubre pueda existir una nueva reunión del Consejo Nacional de Autonomías, mientras que un comité con diversos representantes analiza la forma de acelerar el debate del pacto fiscal en el país.