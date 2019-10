Habilitan 40 puntos para el registro de los votantes

Nueve direcciones departamentales, 31 regionales y espacios dispuestos en bibliotecas municipales, en el caso de Santa Cruz, estarán destinados para el empadronamiento permanente de votantes desde el próximo tres de noviembre.



La información, proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), indica que las personas que hayan cumplido 18 años, quienes no están inscritos en el sistema de registro biométrico y aquellas que hubieran cambiado de domicilio, son las que deben apersonarse.



Se trata de una medida administrativa concordante con la Ley 018 (Art. 74) y Ley 026 (Art.99) del Órgano y Régimen electoral, respectivamente, que busca mantener actualizado el padrón. Esta medida permite mayor eficiencia, ahorro de recursos económicos y la integración de datos con el registro civil, indica un boletín de prensa.



Indican también que "las personas que por primera vez se inscriban, deberán proporcionar sus datos personales, se capturará sus huellas dactilares, fotografía y firma", presentando su cédula de identidad vigente y original.



Mientras que representantes del oficialismo y la oposición solicitan que se realice una auditoría a los datos, misma que no se realiza desde 2009 y que consideran necesaria para garantizar el referendo sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



El próximo 14 de noviembre el empadronamiento de ciudadanos bolivianos en 33 países. Antes del referendo autonómico se depuró a 140.425 difuntos en las seis regiones donde existió votación y habilitó a 3.910.967 votantes