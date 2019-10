El café aumenta las chances de sobrevivir al cáncer de intestino

Un grupo de científicos descubrió que aquellos pacientes que recibieron tratamiento y que consumían altas dosis de café, cuatro o más tazas al día, tenían un 42 % de posibilidades menos de reincidir que aquellos que no consumían la bebida estimulante, según un estudio difundido por la publicación británica "Journal of the clinical Oncology".



El estudio también mostró cómo los pacientes que bebían café tenían el 33 % menos de posibilidades de morir de cáncer o de cualquier otra causa que los demás.



El médico Charles Fuchs, director del Centro de Cáncer Gastrointestinal en Boston (EE. UU.), afirmó haber comprobado que "los bebedores de café tienen un riesgo menor de volver a desarrollar cáncer, además de que la supervivencia y las posibilidades de cura aumentan considerablemente".



Todos los enfermos que participaron en el estudio, realizado sobre una muestra de 1.000 pacientes tratados, padecían cáncer de intestino en estadío III, lo que significa que la enfermedad se había extendido hasta los ganglios linfáticos cerca del tumor original.



Bajo circunstancias normales, estos pacientes tenían un 35 % de posibilidades de recaer, después de la cirugía y la quimioterapia.



La cantidad de bebida que se consume es directamente proporcional a los efectos beneficiosos, de manera que, tomar dos o tres tazas produce unos efectos moderados y beber solo una ofrece una pequeña protección.



Antes que nada, consulte a su médico



A pesar de los resultados del estudio, Fuchs se mostró precavido con los potenciales beneficios del café como tratamiento alternativo para los enfermos de cáncer de intestino.



"Si bebes café habitualmente y te han tratado de cáncer de intestino, no lo dejes, pero si no eres un consumidor habitual, y te preguntas si deberías comenzar, primero debes consultar con tu médico", indicó el investigador.



Aunque esta es la primera vez que un estudio relaciona el consumo de café con la reducción del riesgo de recaída, investigaciones previas han indicado que esta bebida podría proteger contra varios tipos de tumores malignos, incluidos el melanoma, el cáncer de hígado o el de próstata avanzado.