Diseñador biónico gana el Princesa de Asturias

Hugh Herr, ingeniero mecánico y biofísico estadounidense, galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2016, ha desarrollado las primeras piernas biónicas que imitan perfectamente el movimiento humano.



Nacido el 25 de octubre de 1964 en Lancaster (EEUU), a los 17 años, y cuando ya había sido reconocido como uno de los mejores escaladores de Estados Unidos, quedó atrapado tres días en una tormenta de nieve en el Monte Washington, en el estado de Nuevo Hampshire.



Sufrió la congelación de la parte inferior de las piernas, por lo que le fueron amputadas y le pusieron unas prótesis. Pero a Herr no le parecieron lo suficientemente buenas y se decidió a mejorar su diseño.



Así creó dos piernas protésicas con las que pudo volver a la montaña.

Herr estudió Física en la Universidad de Millersville (1990), Ingeniería Mecánica en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y se doctoró en Biomecánica en la Universidad de Harvard.



Durante su estancia postdoctoral en el MIT, comenzó a trabajar en prótesis y órtesis de pierna tecnológicamente avanzados, dispositivos que lograban emular la funcionalidad de la pierna humana.

Es profesor asociado del Programa en Artes y Ciencias de los Medios de Comunicación del y en la División de Ciencias de la Salud y Tecnología de Harvard-MIT.



Actualmente dirige el grupo Biomecatrónica en el MIT Media Lab, y enfoca su trabajo al desarrollo de sistemas robóticos que aumenten la capacidad física humana.



Ha desarrollado múltiples diseños capaces de ayudar a personas con discapacidades, algunos bastante conocidos en su ámbito, como la rodilla artificial Rheo Knee, controlada por ordenador; y el "PowerFoot", el primer pie robótico que da a su portador un paso natural y le permite subir y bajar colinas. El "PowerFoot" fue nombrado uno de los mejores inventos de 2007 por la revista Time.



Es autor de más de 60 publicaciones en el área de rehabilitación y es titular, o cotitular, de más de una decena de patentes. Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Heinz de Tecnología (2007) y el Action Maverick y Spirit of Da Vinci (2008).