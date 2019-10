Navia: "Dedico el premio a mi familia, a EL DEBER y a Bolivia"

Roberto Navia aún no puede creer la noticia de hoy. "Su reportaje "Tribus de la Inquisición" sobre un linchamiento ha ganado del Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de Prensa", le dijo un periodista por teléfono a las ocho de la mañana.



Con esa noticia, Navia y su esposa, Carina Segovia, salieron de un salto de la cama, porque ayer habían tenido un cansador día de campo. Encendieron la televisión y la computadora, y efectivamente, él era la noticia del viernes.



"Siento una tremenda emoción porque es un premio de mucho prestigio, con un jurado muy exigente. Allí han ganado personalidades del mundo intelectual y periodístico. Esta alegría la comparto con mi familia, con Santa Cruz, con EL DEBER y con toda Bolivia ", dijo Navia.



Su mujer también tiene la voz entrecortada de la emoción. "Todavía estamos digiriendo la noticia", nos cuenta ella quien fue un pilar fundamental para el periodista pues ella lo acompañó a la reportería.



"Este premio también es para mi esposa porque ella me acompañó a hacer el reportaje. Ella ha vivido en carne propia ese caso, ha sentido el filo de las miradas furtivas. Me siento muy afortunado y agradecido con Dios porque siempre nos ha protegido", cuenta el periodista boliviano.



El premio será entregado en Madrid. Aún no sabe cuando viajará y confiesa entre risas que con el dinero, casi 7.000 dólares, piensa seguir cultivándose. "Tengo ganas de comprarme muchos libros, que me alimenten a seguir con este oficio".



Más allá del premio, este galardón significa para Navia un impulso para su carrera, pues alimenta sus ganas de "seguir de mochila, hurgando donde muchos no quieren entrar".

