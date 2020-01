Libertad para supuestos terroristas

El controvertido caso de supuesto terrorismo, en el que fue abatido Eduardo Rózsa y dos extranjeros en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 y al cual el Gobierno atribuye la responsabilidad a cívicos y empresarios cruceños por impulsar las autonomías departamentales, empezó con la designación del exfiscal Marcelo Soza, que arrebató la jurisdicción y competencia del Ministerio Público de Santa Cruz, desconociendo así la presunción de inocencia y el debido proceso y contaminando las pruebas. Al cabo de cinco años, como defensor de la sociedad, lo único que aquel hizo fue extorsionar a la gente y terminó su función asilado y denunciando el hecho como ‘terrorismo de Estado’, de ahí que la justicia se convierte en injusticia y una lucha permanente por la búsqueda de hacer prevalecer sus derechos.

Lo condenable del caso es que el tribunal se resiste a extinguir la acción penal, no obstante haber sobrepasado el tiempo señalado por el art. 27 Inc. 10 del Código de Procedimiento Penal; tampoco dicta sentencia al no existir pruebas de convicción. Pero el Estado, al evidenciar que la base de su acusación es estéril e irrelevante para sostener o encubrir el delito, modificó e introdujo el procedimiento abreviado al Código Procesal, ante el cual una mayoría de sindicados, cansados de la detención preventiva, negoció su inocencia a cambio de libertad.

Los imputados Zvonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, el Gral. Gary Prado y Ronald Castedo no dispararon un tiro ni mataron a nadie para sufrir este calvario judicial, pero confían en Dios, que hará cambiar la mente y la actitud de los jueces para que administren justicia con respeto al principio de legalidad.



En el pasado, el centralismo acusó a Santa Cruz de separatista por plantear el sistema federal y hoy de terrorista por exigir autonomías. Frente a esta otra falacia e injusticia, la cruceñidad, afiliada al Comité pro Santa Cruz, debe dejar su apatía y reclamar con firmeza la libertad de nuestros hermanos en aras de la paz