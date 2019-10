Preocupa la saturación en los hospitales públicos

El secretario de Salud, de la Gobernación, Óscar Urenda, remarcó que la epidemia de la influenza en el departamento está siendo atendida, pero que una de sus mayores preocupaciones es la saturación que se está dando en los hospitales públicos.



“La gente se va a morir por falta de cama, de cuna, de oxígeno, por falta de médico… van hacer mucho más los muertos por esa causa, que por influenza”, indicó Urenda, resaltando el hacinamiento que hay en el sistema de salud público.



La autoridad recordó que los hospitales asumieron la atención del adulto mayor y los recién nacidos, pero la capacidad no abastece ante el crecimiento poblacional. Dijo que hasta hace siete días esta situación se complicó, porque ya no se pueden derivar pacientes a clínicas privadas, como se lo estaba haciendo a aquellas que tenían convenio con la Alcaldía.



También cuestionó la falta de dotación de ítemes, que es responsabilidad del Gobierno, dado que en este momento la Gobernación también cubre esta necesidad. “Hemos mejorado mucho en el tema de salud, pero todavía es insuficiente”, dijo.

Cuestionó los anuncios de paro de los trabajadores de salud.



Dijo que constantemente han pedido a los dirigentes sindicales que no atropellen el derecho de la gente, haciendo paros por diferentes demandas. “Santa Cruz se merece un sistema de salud serio, coherente, de atención permanente y sostenida”, resaltó.



Sobre la influenza

El secretario de Salud recordó que se mantiene el registro de los 12 decesos con influenza, pero que recordó a la población sostener los cuidados para prevenir la gripe.



Reiteró que la vacunación se está haciendo en ocho centros de salud y que solo es para las personas que están dentro del grupo de riesgo, como los menores de cinco años y adultos mayores, además de aquellas personas que tiene alguna enfermedad de base.