Presidente de Fexpo dice que el agro no puede con el doble aguinaldo

Jorge Arias, presidente de la Fexpocruz, pidió de manera abierta y pública al vicepresidente, Álvaro García Linera, que exima del pago del doble aguinaldo al sector agropecuario, durante el acto oficial de apertura de la 40ª Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz).



“El pago del doble aguinaldo es una carga que no podemos soportar. Le solicito que tome en cuenta esta situación”, expresó.



A su vez, el empresario pidió cumplir con una serie de políticas que ayuden al sector empresarial y al agro cruceño que, señaló, produce millones de fuentes de empleos en el país.



"Los recursos económicos no son un mal en sí mismo, el mal radica en su uso inadecuado", dijo Arias que ponderó la labor del empresariado nacional pese a que la economía internacional ha sufrido un bajón.



El Decreto Supremo 1.802 estableció en 2013 el pago de un segundo aguinaldo en el sector público y privado. Este pago se debe realizar, de modo obligatorio, siempre y cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) supere el 4,5%.



El Gobierno coadyuva con el agro



Durante su alocución, García Linera no hizo referencia textual al doble aguinaldo, pero -a modo de respuesta- destacó la colaboración del Gobierno central para con el sector agrexportador.



“Sé que hubo problemas, Julio (en referencia a Julio Rodas, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente), sobre todo en la producción agrícola este año, lo sabemos y lo entendemos; nos damos cuenta y confiamos en que es algo temporal, de un año, dos años, pero mientras pasa eso, vamos a seguir invirtiendo en infraestructura, en mejorar la tecnología, hay que ver cómo trabajamos conjuntamente”.



El vicepresidente precisó, entre otros puntos, que el Gobierno invertirá en carreteras, en riego y en la creación de leyes que beneficien al sector. Entre otras normas recordó que, producto de la última cumbre agropecuaria realizada en Santa Cruz, se acordó ampliar la tala ilegal de bosques a cambio de que los empresarios se comprometan a producir alimentos.