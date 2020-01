Asfi dice que suba de impuestos no afectará a servicios financieros

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, aseguró hoy que el incremento de la Alícuota Adicional del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) para el sistema financiero del 22% al 25%, no afectará el crecimiento de las entidades financieras ni a los servicios financieros en el país.

"Ni la cartera de créditos ni el fortalecimiento de las entidades financieras no tendrán ningún tipo de contingencia. Creemos que la medida dispuesta por el Ministerio de Economía no va a impactar en el comportamiento o el acceso a servicios financieros y tampoco debería ser preocupación del consumidor financiero. En todo caso, como autoridad competente, estamos monitoreando los efectos para que no repercuta en los comportamientos y en las principales variables del sistema financiero", aseguró Valdivia.

Según los datos de ASFI, mientras que las utilidades de la banca alcanzaban a Bs 349 millones el 2005, a diciembre del 2016 fue de Bs 2.220 millones, lo que significa que sus utilidades se quintuplicado en 11 años.