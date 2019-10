Mujer alemana de 65 años da a luz a cuatrillizos

Una alemana de 65 años, madre ya de 13 hijos y profesora de ruso e inglés, tuvo cuatrillizos la noche del 22 en un hospital de Berlín, informó la cadena privada de televisión RTL.



Según el mismo canal, la madre, identificada como Annegret Raunigk y abuela de siete nietos, tuvo a sus hijos por cesárea tras un embarazo de 26 semanas.



Los cuatrillizos, una niña y tres niños, pesaron entre 960 y 655 gramos y midieron entre 32,5 y 30 centímetros y, como es habitual en partos prematuros, están en incubadoras.



Raunigk se sometió durante el último año y medio a varios tratamientos de implantación de óvulos por inseminación artificial fuera de Alemania después de que una de sus hijas, Lelia que tiene actualmente 9 nueve años, le expresara el deseo de tener un nuevo hermano.



Las posibilidades de supervivencia de cuatrillizos nacidos tras un embarazo de 26 semanas es bastante alta aunque no se pueden descartar complicaciones.



Sin inseminación artificial, las posibilidades de tener cuatrillizos se estima en 1 entre 600.000.



El canal advierte en un comunicado que la madre no dará entrevistas y que de momento no se darán a conocer el nombre del hospital ni el de los médicos que la atendieron.