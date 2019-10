Son cuatro las espumas carnavaleras autorizadas

La Alcaldía presentó las cuatro marcas de espumas que no irritan la piel ni los ojos y que los carnavaleros podrán usar en la fiesta grande de los cruceños; sin embargo, hay que tomar precauciones a la hora de la compra. Hay que cerciorarse de que el producto no esté vencido.



Elio Antelo, jefe de Control de Productos y Servicios de la comuna cruceña, informó de que a las marcas Rey Momo, Rick, Cosminieves y Fiesta son las que pasaron la prueba realizada por el laboratorio Utalab de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Estas espumas no causan daño a la piel y a los ojos.



Antelo indicó también que desde este miércoles, personal de la Alcaldía inspeccionará los principales mercados de la ciudad para decomisar aquellas espumas no autorizadas. Recomendó a la población no rociar estos productos al fuego o, de igual modo, quemar los envases.



Antes de comprar las espumas, advirtió Antelo, hay que tener en cuenta la fecha de vencimiento. "Solo tienen dos años de duración y si se compra un producto vencido se está poniendo en riesgo la salud”, alertó.