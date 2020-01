Fiscalía recibe datos de la Libreta Militar del vicepresidente

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló este jueves que remitieron información al Ministerio Público sobre la libreta militar del vicepresidente Álvaro García Linera y será la Fiscalía quien defina si investiga el caso.



En mayo, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra García Linera por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. Ante esta situación, la Fiscalía realizó un requerimiento informativo sobre la libreta al Ministerio de Defensa.



"En todo caso, al requerimiento fiscal hemos dado toda la información, el fiscal es el que tiene que responder si es que hay base siquiera para investigar, pero una cosa es una falsificación y otra cosa que hay un dato incorrecto", indicó Ferreira.



La autoridad dijo que la libreta de García Linera es absolutamente legal y no hay indicios de que haya sido falsificada.



Agregó que estos temas de falsificación de libretas no los trata el Ministerio de Defensa de oficio porque no tiene ni personal ni recursos para investigar todas las denuncias.



Explicó que en el caso de la libreta militar del senador Arturo Murillo la denuncia fue presentada en otros años y en el caso del abogado Eduardo León el Ministerio de Transparencia entregó una denuncia con un antecedente en 2008 de que tenía dos libretas.



"Privilegio constitucional"



El senador Efraín Chambi (MAS) aseguró este jueves que el vicepresidente, Álvaro García Linera, goza de "privilegio constitucional" y exigió respeto para al segundo hombre del país, ante los cuestionamientos de la oposición en sentido de que la autoridad sin tener título profesional aparecía como licenciado.



"Nadie tiene privilegio, en este caso el presidente y vicepresidente tienen privilegio constitucional, el resto de las autoridades no tenemos ningún privilegio constitucional. Teniendo privilegio constitucional han estado vilmente calumniados por supuestos hechos", afirmó el senador del oficialismo.



Aunque no pudo precisar cuáles son los artículos de la Carta Magna que otorga el mencionado "privilegio constitucional", ante la consulta se refirió a la Ley 044 que es la norma mediante la cual los mandatarios pueden ser procesados en juicio de responsabilidades.



El debate surge a raíz de que los ministerios de Justicia y Educación anularon el título profesional y le revocaron la matrícula de abogado a Eduardo León, el exdefensor de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata.