Científicos harán último intento por contactar con el módulo Philae

Los científicos del Centro Alemán Aeroespacial (DLR) harán este domingo un último intento por contactar con el módulo Philae, del que no se han recibido señales desde el 9 de julio del año pasado.



"El tiempo apremia y queremos agotar todas las posibilidades", dijo el director del proyecto, Stephan Ulamec.



El cometa Churyumov-Geramisenko, sobre el que se encuentra posado Philae, se aleja cada día más del sol y, según un comunicado del DLR, las condiciones a finales de este mes serán tan negativas que la misión encontrará su fin natural.



En el momento en que la temperatura del cometa se coloque por debajo de los 51 grados bajo cero el módulo dejará de tener posibilidades de funcionar.



El 10 de enero los científicos e ingenieros del DLR enviarán una orden a Philae con el propósito de que haga un movimiento que le permita asumir una posición mas favorable con respecto al sol y sacudirse el polvo que cubre sus paneles solares.



Lo peor que puede pasar, según los científicos, es que la sonda espacial no pueda recibir la orden.



Actualmente no hay claridad sobre el estado en que se encuentra Philae debido a que la sonda no envía señales.



Los últimos datos de que se disponen son del verano del año pasado. El equipo del DLT cree que uno de los dos receptores y uno de los dos emisores de Philae están averiados.