Avicultores siguen con la importación de maíz

La falta de maíz boliviano o su precio que no baja de los Bs 90 el quintal es un limitante que los avicultores tratan de superar importando el producto desde la Argentina.



Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), indicó que las primeras 640 toneladas están terminando de ingresar al país y que para no frenar la importación ya se pactó con el proveedor para seguir con la compra.



Alandia señaló que al menos unas 32.000 toneladas de maíz se importarán hasta fin de año y que a pesar de esa cantidad todavía existirá un déficit de unas 100.000 toneladas.



"En el primer envío se pagó a Bs 88 el quintal, pero para los siguientes, hemos conseguido una importante rebaja que hace rentable seguir importando el maíz", explicó Alandia.



Para el dirigente avicultor, el clima no ha permitido que se realice una adecuada campaña de siembra y cosecha por lo que el Gobierno deberá ver la manera de cubrir el déficit de las 100.000 toneladas a fin de evitar una crisis en el sector.