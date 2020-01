Evo: Otra vez derrotamos un golpe de Estado

El presidente Evo Morales aseguró hoy que "otra vez el Gobierno ha derrotado un golpe de Estado", refiriéndose al desenlace que ha tenido hasta ahora el conflicto con los cooperativistas mineros.



El primer mandatario, que continúa con su agenda oficial de reuniones y anuncio de obras, ofreció una conferencia de prensa en Cochabamba para hablar sobre los proyectos que entregará a propósito del aniversario de ese departamento, que se celebra el 14 de septiembre.



Morales insistió en que lo que sucedió con los cooperativistas es un hecho "planificado", incluyendo el crimen del viceministro Rodolfo Illanes y la agresión a los periodistas y policías. "Ahora los dirigentes se espantaron, se escondieron, estaban escapando al exterior el caso Illanes pero fueron detenidos, a algunos todavía no se los pudo hallar, pero en el lugar donde se parapetaron estamos encontrando documentos que eran para tumbar al Gobierno, es un golpe de Estado", expresó.



De hecho, el viernes, en un acto militar, Morales ya había anunciado de que en las próximas semanas se darán a conocer evidencias de que hay "injerencia interna y externa". Hoy dijo que está recibiendo "información preocupante" sobre lo que calificó como golpe.



El presidente consideró que no son todos los cooperativistas, porque los verdaderos representantes del sector han sido "engañados" por dirigentes que cuidan sus intereses privados, a propósito de los contratos que tienen con empresas privadas nacionales e internacionales.



"En Fencomin me prometieron que iban a cernir a los verdaderos cooperativistas, de los empresarios. Pero al margen de esa diferencia interna de ellos, ha habido una conspiración que usó la supuesta reivindicación del sector", dijo e insistió en que la oposición ha apoyado al sector desde un inicio.



Viajará al exterior



Morales también aprovechó la conferencia de prensa para anunciar sus próximos viajes al exterior. Primero irá a Venezuela donde se realizará la Cumbre de los Países no Alineados y luego viajará a la sede de las Naciones Unidas, en Washington, donde se celebrará la asamblea de este organismo internacional, entre el 20 y 24 de septiembre.



Sin embargo, aseguró que desde la fecha hasta el 13 del próximo mes estará entregando obras en Cochabamba. Hoy anunció una inversión millonaria para la ejecución de una planta hidroeléctrica en ese departamento, que generará 300 megavatios adicionales al sistema.



En la conferencia de prensa también estuvo presente el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas y el representante de la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam).