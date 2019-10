Petrobras paraliza la producción en 25 plataformas

La petrolera estatal brasileña Petrobras paralizará la producción en 25 plataformas durante un año dentro de su proceso de desinversiones, mientras negocia la venta de áreas de explotación de petróleo para la iniciativa privada, informaron fuentes oficiales.



La paralización de las plataformas fue autorizada por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). Todas ellas trabajan en 24 campos maduros, de los que 11 son en tierra. La mayor parte de las áreas ya integran el plano de desinversiones de la compañía, presentado en marzo, con 104 concesiones que representan el 2% de la producción total de la empresa.



Petrobras también pidió a la ANP interrumpir la producción en otras nueve unidades, aunque todavía debe presentar los estudios correspondientes para justificar la solicitud.



La agencia reguladora indicó que si Petrobras no consigue vender las áreas y constatar la "inviabilidad económica" de la producción, deberá anticipar el término de los contratos. Todas las áreas devueltas podrán ser objetivo de nuevas licitaciones para pequeñas empresas.



Petrobras sufre las consecuencias de una gran trama corrupta que desvió al menos $us 2.000 millones de la firma entre 2004 y 2014.



En marzo del año pasado, la petrolera estatal brasileña presentó un plan de desinversiones por un valor total de $us 13.700 millones, divididos entre las áreas de exploración y producción en Brasil y en el extranjero (30%), abastecimiento (30%) y de gas y energía (40%).