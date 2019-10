En Chile se filtra el video de Bolivia sobre el mar

En las últimas horas, dos medios de Chile filtraron el video de Bolivia sobre la demanda marítima, que surge como respuesta a un material audiovisual presentado en octubre por el vecino país y que calificó de "artificiosa e infundada" la demanda nacional.



Según se conoce, la grabación boliviana dura 10 minutos y cuenta con subtítulos en inglés y francés. En ella aparecen ciudadanos enfatizando que demanda busca acceso soberano al mar y acusan que "el Gobierno de Chile no dice la verdad".



En la mañana, el vocero internacional de la demanda marítima, el ex presidente boliviano Carlos Mesa, señaló que "el video servirá para explicar de manera sencilla a la comunidad internacional y respaldará a la demanda boliviana, y no se debería entender como una forma de manipulación a la Corte Internacional de Justicia de La Haya".



"Esta presentación explica las bases de nuestra demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia", con esta frase se inicia el video con el que Bolivia busca defender sus argumentos frente a la acción judicial presentada contra Chile en La Haya.



Otro fragmento hace referencia a una nota del 20 de junio de 1959, donde el ex canciller de Chile, Horacio Walker Larraín, dice: "mi Gobierno está llano a entrar formalmente en una negociación directa que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico".



El contenido aún no fue difundido oficialmente por la Cancillería boliviana y tampoco por la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR).,