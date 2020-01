'Get Out' conquista el primer puesto de la taquilla

El terror del filme "Get Out" conquistó el primer puesto de la taquilla de los cines estadounidenses al superar el pasado fin de semana a "The LEGO Batman Movie" y "John Wick: Chapter Two".

De acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo, "Get Out" logró 30,5 millones de dólares en su primer fin de semana en la pantalla grande.

"Get Out", dirigida y escrita por Jordan Peele, cuenta cómo una tranquila y apacible visita de un joven negro a la finca de su novia blanca se convierte en un infierno impredecible, un relato que contiene un potente discurso sobre el racismo y las falsas apariencias.

Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford y Catherine Keener conforman el reparto de este largometraje.

La medalla de plata fue para la cinta animada "The LEGO Batman Movie", que sumó 19 millones para un botín acumulado a escala internacional que asciende a 226 millones.

Con las voces en su versión original de Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson y Ralph Fiennes, esta parodia sobre las aventuras de Batman narra cómo el superhéroe necesitará la ayuda de sus compañeros para derrotar a los enemigos que amenazan a la ciudad de Gotham.

La película de acción "John Wick: Chapter Two" ingresó, por su parte, 9 millones.

El legendario sicario interpretado por Keanu Reeves regresa de su retiro debido a la amenaza de uno de sus antiguos socios, que planea hacerse con el control de un gremio de asesinos y que ha puesto precio a la cabeza del protagonista.

La coproducción entre Hollywood y China "The Great Wall" recaudó 8,7 millones.

Protagonizada por Matt Damon, esta película se centra en dos mercenarios europeos que descubren que la Gran Muralla de China es una estructura defensiva para contener a un ejército de terribles monstruos.

Por último, el thriller erótico "Fifty Shades Darker" logró 7,7 millones. Dakota Johnson y Jamie Dornan regresan a sus papeles de Anastasia Steele y Christian Grey, respectivamente, en este nuevo filme en el que el oscuro y misterioso pasado de Grey amenaza con frustrar su relación.