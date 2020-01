Arrestan en EEUU a la actriz Shailene Woodley

La actriz Shailene Woodley fue arrestada en el sur de Dakota del Norte durante una manifestación contra la construcción de un oleoducto que atravesará cuatro estados.



El vocero de la policía del condado de Morton, Rob Keller, dijo que la estrella de la franquicia cinematográfica Divergent fue arrestada este lunes bajo cargos de transgresión y desorden durante la protesta en una obra en construcción en la que participaron unas 300 personas.



Ambos cargos son menores y conllevan una pena máxima de 30 días de cárcel y una multa de mil 500 dólares. Keller dijo que 27 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones en dos obras que llevaron al cierre de una autopista estatal por varias horas. No se reportaron heridos.



El oleoducto, con costo de $us 3.800 millones, es construido por Energy Transfer Partners, con sede en Dallas. Cruzará los estados de North Dakota, South Dakota, Iowa e Illinois.



La actriz californiana de 24 años ess principalmente conocida por su papel en la serie The Secret Life Of The American Teenager y por su actuación de Alexandra King en la exitosa película The Descendants (Los Descendientes), protagonizada por George Clooney, por la cual ganó reconocimiento y una nominación a un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto.



Sus siguientes papeles fue en The Spectacular Now., cinta que también fue ampliamente aclamada por los críticos aparte de su actuación y su química con el actor Miles Teller y White Bird In A Blizzard, basada en la novela homónima, haciendo el papel de Kat Connor.



En 2014, Woodley interpretó el papel de Beatrice "Tris" Prior en la adaptación de la trilogía de Veronica Roth, Divergent.



También fue seleccionada para interpretar a Hazel Grace en la adaptación cinematográfica del bestseller de 2012, Bajo la misma estrella, de John Green.