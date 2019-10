Muestran al fanático que persiguió a Lionel Messi

Un fanático de Lionel Messi se lanzó a nadar al mar Mediterráneo en dirección al yate Seven C, la embarcación donde el futbolista pasa las vacaciones junto a su familia.



Suli, de 24 años, es hincha de Atlético de Madrid y el sábado nadó cerca de un kilómetro de distancia de la costa cuando divisó el yate en el que estaba Messi.

?

Cuando finalmente llegó al barco, se tomó de la popa y saludó a su ídolo, que lo miraba desde arriba con incredulidad, señala el diario estadounidense La Opinión.



Logró lo que buscaba: una foto y un diálogo de 20 minutos con el mejor futbolista del mundo. "Tal y como hablaba y se dirigía a mí no parecía que estuviese con un crack mundial. Estuvo muy humilde, muy hospitalario, tanto el como su familia se portaron de maravilla", comentó el joven según el diario La Nación.



Mira la foto que se tomó una vez que llegó subió al yate:

,

El acoso a Messi no terminó allí. Una vez que regresó al puerto, en Ibiza (España), decenas de hinchas lo esperaban para pedirle fotos y autógrafos.



Lee más: Mira el yate en el que Messi pasa vacaciones