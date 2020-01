Encuestas, ¿para qué?

De nuevo salen encuestas ‘de preferencia’ electoral. Dos importantes medios son los que las encargan: la revista Poder y Placer, y el periódico Página Siete, nada menos. Ambos mantienen la tendencia de ‘obviar’ que Evo Morales no puede ser candidato (21-F) y lo incluyen igual. En el caso de Poder y Placer no queda muy claro el porqué; en el caso de Página Siete, tengo la impresión de que se busca ‘posicionar’ a Carlos Mesa como ‘el rival’ de quien no puede ser candidato, es decir, de Morales.

Igual, creo que sin nombrar o poner en la muestra al que no puede ser candidato, las encuestas reflejan que el MAS retrocedió (con o sin el innombrable) al 29-32% en las dos encuestas de Poder y Placer (con y sin el innombrable) y en la de Página Siete, es decir que se sitúa en el punto más bajo de su histórico ‘voto duro’ y que hay también aún disperso un 40 a 45% de voto duro, evidentemente poco menos que el alcanzado el 21-F, pero se mantiene. Ese es, probablemente, el voto que nunca iría a favor del MAS (con o sin el innombrable), al menos no después de haberlo derrotado el 21-F y de entender que ese partido, incluido el hombre, es derrotable.

Partamos de la idea de que tenemos un 50 o 55% de votos más o menos definidos (digamos que hay errores en la toma de la muestra) y en este caso, los ‘nadie, ninguno y NS/NR’ adquieren un importantísimo valor, porque ese 45% de electores, que no son voto duro, son los que van a definir una próxima elección (si no se les ocurre gestionar y lograr un referéndum para ver si ‘él’ puede encabezar la fórmula). Curiosamente, en la clásica definición que tanto les gusta usar a los ‘politólogos del poder’, casi se puede asegurar que, una vez más, no van a ser ni izquierdas ni derechas quienes definan el poder, sino que este se decidirá en el centro, que es el lugar donde se van a discutir los votos; un ‘centro’ que le dio el primer triunfo a Morales (2005), por más que él reniegue de ello.

Se pone interesante y me adelanto a tocar estos temas porque la gente que no milita, pero opina y habla de política anda buscando el modo de ‘dotarse’ de un líder ‘de todos’, sin saber ‘qué es el todos’, es decir, sin saber qué es lo que quiere ese 45% de la gente que define su voto por razones, a lo mejor muy diferentes a las que piensan los políticos.

Falta algún tiempo aún, pero pasa rápido y creo que antes de estar buscando cómo se juntan los líderes o no (puede aparecer un ‘outsider’), los políticos (incluida la izquierda populista, que no es ideología, sino un proyecto de poder) deben comenzar a plantearse dónde trabajar y cómo convencer a los que ‘no se los puede tener de su lado’ de manera permanente, pero son los que definen una elección. En cualquier caso, los votos duros solo necesitan un 25% más para lograr el objetivo. Cada quien sabrá cómo hace sus cosas, uno solo opina, porque, a lo mejor, desde afuera es más fácil ver.