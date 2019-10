El niño Aylan y su familia son enterrados en Siria

El niño sirio hallado sin vida en una playa turca tras un naufragio fue enterrado este viernes con su hermano y su madre en un emotivo funeral en la ciudad siria de Kobane, afirmó un testigo a la AFP.



"El entierro se celebró en presencia de centenares de personas. Todo el mundo estaba triste y lloraba", afirmó Mustefa Ebdi, un periodista oriundo de la ciudad.



Abdalá Shenu, padre del pequeño Aylan, de 3 años, "está todavía en estado de shock", según Ebdi.



Durante la oración fúnebre de la familia afirmó "soy el único responsable de lo que ha ocurrido, no acuso a nadie", cuenta el periodista.



"Lo pagaré toda mi vida", añadió, según Ebdi.



Las tres víctimas fueron enterradas en el mausoleo dedicado a los "mártires de Kobane".



"También dijo "mi hijo figura entre los muchos muertos (del conflicto). Hay que hallar una solución a la tragedia en Siria", contó Ebdi.



"¿De qué me sirve la solidaridad del mundo? He perdido lo que más quería", agregó Abdalá Shenu, según el periodista.,

