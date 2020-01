Bolivia, entre los tres países con precio barato de gasolina

Una pizarra acrílica ubicada en la entrada del surtidor La Chorrera muestra los precios que la ANH obliga cobrar por los energéticos que comercializan: la gasolina especial a Bs 3,74 el litro; la premium, Bs 4,79 el litro; el diésel oil, Bs 3,72 el litro y el Gas Natural Vehicular (GNV), Bs 1,66 el metro cúbico.



Pero estos precios no son los mismos en los países vecinos de Latinoamérica. De acuerdo con el registro periódico que realiza Global Petrol Prices, entre 12 países de América, Bolivia ocupa el tercer puesto de las naciones que comercializan la gasolina a precio más barato.

Según este estudio, por cada litro de gasolina, un chofer o propietario de un vehículo en Bolivia paga un promedio de $us 0,53 (Bs 3,64); mientras que en Venezuela se paga $us 0,01 (menos de Bs 1) y en Ecuador se vende a $us 0,39 el litro (unos Bs 2,70).



En el mundo, Bolivia ocupa el 15º lugar de los países más baratos precedido por países como Arabia Saudita ($us 0,24), Argelia ($us 0,32), Egipto ($us 0,35), Irán ($us 0,40), Nigeria ($us 0,46), entre otros.



“Casi como regla, los países más ricos tienen los precios de gasolina más altos; mientras que los países más pobres que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos”, aseguran desde Global Petrol Prices.



En la cabeza de la lista de los países que tienen los precios más altos de gasolina se ubican Brasil, Chile y Argentina. El primero, con $us 1,18 el litro de este combustible (Bs 8,20); el segundo a $us 1,15 (Bs 8) el litro y el tercero, a $us 1,09 (Bs 7,50) por cada litro de gasolina.

La subvención y los efectos

Al final del informe, Global Petros Prices precisa un dato: todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercado externos; pero se imponen diferentes impuestos y subsidios y por esto los precios de la gasolina difieren.



Susy Dorado, gerenta general de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz (Asosur), expresó que las estaciones de servicio al ser comercializadores minoristas al detalle se limitan a la venta de combustible a un precio regulado por el Estado.

Dorado explicó que, a cambio de ello, los surtidores reciben una comisión de Bs 0,18 por litro de diésel y Bs 0,22 por litro de gasolina.



“Estas comisiones se mantienen inalterables desde hace 11 años y, obviamente, no compensan los gastos operativos

de las estaciones de servicio”, explicó la ejecutiva de Asosur.

Claudia Cronenbold, presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), explicó que la principal causa para que la gasolina sea barata en el país es que este precio está regulado y congelado por el Estado, como una “política de estabilidad para no afectar los niveles de inflación conectados directamente con los combustibles”.



La ejecutiva aseveró que entre 2006 y 2016 la importación de combustible le significó al Estado más de $us 8.000 millones, pero con la caída del precio del petróleo este monto se redujo de $us 790 millones en 2014 a $us 359 millones en 2015 y $us 320 millones en 2016.



“Las subvenciones no son recomendables porque generan distorsiones tanto en la demanda, así como en la oferta”, precisó la ejecutiva y añadió que desmontar este subsidio es una tarea compleja puesto que el beneficio ya está instalado en la sociedad, pero indicó que en Bolivia puede funcionar una banda de precios mínimos y máximos a base de fórmulas indexadas a precios internacionales.



El Ministerio de Economía y Finanzas incluyó en el Presupuesto General del Estado (PGE) la subvención en hidrocarburos junto a los incentivos y planificó un monto de $us 500 millones; $us 150 millones más que en 2016