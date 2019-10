10 consejos para no subir de peso en Navidad

Estamos a unos días de celebrar la Navidad y la llegada de un nuevo año, por lo que habrá más de un motivo para celebrar con nuestros seres queridos, festejo que no estará exento de comida y bebida.



Muchos están resignados a ganar unos kilos tras las intensas actividades del cierre de año, sin embargo esto no es correcto. Si bien el adagio popular dice que "una vez al año no hace daño", exagerar puede afectar seriamente nuestra salud.



En la Practipedia de esta semana te mostramos 10 prácticos consejos para que no ganes peso durante la Navidad ni las fiestas de Año Nuevo, y recibas el 2016 con mucha salud. Revisa el video que encabeza esta nota.



Tips para hacer regalos



Además de tu salud, también te mostramos cómo cuidar tu economía en estas fiestas navideñas.



Revisa este video con cinco prácticos consejos que te ayudarán a cuidar la economía a la hora de hacer las compras de fin de año.

