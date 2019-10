Chile aún no responde y Bolivia aumenta presión

Chile aún no respondió de forma oficial a la invitación al canciller Heraldo Muñoz a una entrevista televisiva en Bolivia informó la ministra de Comunicación, Marianela Paco. También está invitado el agente chileno para la demanda boliviana en La Haya, Felipe Bulnes.



"Inmediatamente el canciller (Muñoz) salió a aceptar en varios medios de comunicación de Chile la invitación a la entrevista a Bolivia TV. Sin embargo, a esta hora de la mañana no tenemos una confirmación oficial y queremos decirle al pueblo boliviano que hasta ahora no tenemos fecha y hora para esta entrevista", declaró.



La autoridad explicó que si existen temas logísticos que impidan la cita, el Gobierno del presidente Evo Morales está dispuesto a "disponer un avión particular para el traslado". Mostró que ambas misivas fueron recibidas por el consulado chileno en La Paz.



Explicó además que se "estamos esperando la respuesta oficial, que diga fecha y hora. ¿Quién lo haga? Es irrelevante, estamos esperando la respuesta y comunicación oficial. Acaban de decir que lo quieren hacerlo vía Skype, seamos serios", reclamó la autoridad.



El pasado viernes la misma ministra lanzó la oferta de una entrevista en el canal estatal para ambos representantes de Chile, solo Muñoz salió a aceptar la misma públicamente, mientras que Bulnes no realizó ningún comentario.



La oferta nacional surge después de la participación del vocero Carlos Mesa, quien en Televisión Nacional (TVN) del vecino país, dejó claros los argumentos de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y recibió miles de elogios.