¿Hay una estrategia del mar?

Los autores clásicos de la negociación, de las tácticas y estrategias, aconsejan una mirada de corto, mediano y largo plazo. Hoy se reconoce el carácter duradero de una buena negociación cuando las partes involucradas sienten no haber logrado todo lo deseado, pero sí lo esencial. ‘Win win’ dicen unos, ‘victoria mutua o acuerdo consentido’, dicen otros. Esos principios, en la diplomacia, significan que las acciones diplomáticas, políticas, jurídicas y mediáticas deben estar guiadas por la claridad de los objetivos a ser logrados y los procedimientos que acerquen al logro de los mismos. En ningún caso pueden ser guías la improvisación y la agresividad innecesarias. En el mundo contemporáneo los países y los Estados actúan por sus intereses antes que sus sentimientos de solidaridad y hermandad. Por tanto, debe ser visibilizada la lista de objetivos de corto, mediano y largo plazo de la negociación.



Recordemos el juicio internacional entre Perú y Chile por la modificación del espacio marítimo. Prepararon sus demandas durante años, construyeron estrategias de negociación y conformaron equipos de alto nivel profesional. En nuestro caso, el Gobierno publicitó la conformación de un equipo de alto nivel para la construcción de una estrategia del mar. Frutos iniciales fueron la demanda ante la Haya y el Libro del Mar.



La demanda de Bolivia ante el la Corte Internacional de La Haya (CIJ) pareció ratificar esa existencia. Sin embargo, varias declaraciones, acciones y tropezones permiten la sospecha de la ausencia de dicha estrategia o, por lo menos, la debilidad de la misma.



En primer lugar, la pluralidad de la vocería del tema marítimo. Una disputa indisimulable entre el presidente, vicepresidente, ministro de la Presidencia (el anterior), parlamentarios y dirigentes sindicales. ¿Y el canciller? De forma rara, en el exilio del silencio.



En segundo lugar, las tensiones con el vocero internacional del tema marítimo, Carlos Mesa. Al parecer, su exitoso desempeño despertó la mezquindad política y generó los celos de las máximas autoridades debido a un supuesto uso del tema marítimo para fines electorales. El Gobierno, a su vez, usa abiertamente el tema marítimo para incrementar su legitimidad mermada por las denuncias de corrupción, diversas irregularidades y el intento de reversión de la popularidad perdida.



En tercer lugar, el lenguaje agresivo y provocador de autoridades bolivianas y chilenas. Del lado boliviano, es incomprensible si después del fallo de La Haya tengamos que sentarnos con Chile en una larga negociación, ¿tales declaraciones agresivas y ofensivas ayudarán?



En cuarto lugar, el uso de la reivindicación marítima para satisfacer intereses de política interna. Al parecer, uno de los últimos recursos estatales, frente a la caída de la popularidad de los mandatarios, es la convocatoria a la unidad nacional en torno a la demanda del mar. Lo demuestra el denodado esfuerzo del Ministerio de Comunicación y el alto gasto financiero. No falta el chantaje reelectoral: tendremos salida al mar si sigue en el mando el presidente Morales. O decir que solo con el Gobierno del MAS será posible culminar con éxito el juicio en La Haya. Sin embargo, no existe la voluntad de reunirse con los líderes de la oposición política y se los persigue judicialmente junto a periodistas críticos.

La demanda ante La Haya es una acción correcta y fecunda. Pero dos o tres acciones no definen una estrategia. ¿Existe tal estrategia?