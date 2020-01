La hoja legal y la ilegal llenan los galpones en el mercado de Sacaba

Gróver Quinteros es el hombre de la precisión y al que los cocaleros y los comerciantes minoristas de la hoja milenaria le tienen una confianza extrema. Gróver Quinteros es el que pone sobre una balanza de pie las bolsas de coca y se encarga de que tengan el peso exacto: 23,3 kilos, lo que equivale a 50 libras clavadas.



Gróver trabaja en el mercado legal de la coca de Sacaba, la población que está a 18 km de Cochabamba, a los costados de la carretera que conecta a la ciudad del valle con Santa Cruz. No es un mercado cualquiera donde labora Gróver. Funciona bajo un tinglado largo con piso de cemento y una caseta a la entrada del terreno donde dos guardias controlan el ingreso y la salida de personas. Aquí nadie puede meter ni sacar las bolsas de coca sin documentos ni sellos ni firmas exigidas por ley.



En el mercado de la coca de Sacaba también hay varias oficinas y en una de ellas está sentado Reinaldo Ledezma, responsable departamental de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), la autoridad máxima aquí y uno de los que conoce todo el movimiento comercial de este lugar.

Esta autoridad hace una radiografía sobre el mercado de Sacaba. Dice que de lunes a viernes llegan los cocaleros de Chapare y de Yungas de Vandiola (Cochabamba), trayendo su producción y que a su vez, esos mismos días llegan los comerciantes de todo el país que compran la hoja y que la distribuyen a nivel nacional y van a inflar los cachetes de los consumidores tradicionales.

Las cifras

Reinaldo Ledesma saca cuentas y dice que ahora es temporada alta y que hay días en que ingresan 1.000 paquetes de 50 libras cada uno, que 980 provienen de Chapare y que más o menos 20 de Yungas de Vandiola, es decir, un dominio del mercado por parte del trópico de Cochabamba.



Haciendo números y tomando en cuenta que cada paquete con 50 libras de coca ahora tiene un precio promedio de Bs 1.100, este mercado mueve Bs 1,1 millones cada jornada que ingresan 1.000 paquetes de coca.



Pero no todos los días existe este movimiento. Reinaldo dice que hay días en que ingresan 2.000 y otros en que solo 100 o 200 paquetes, dependiendo del tiempo, porque la lluvia muchas veces perjudica que los campesinos salgan de sus chacos y encuentren un vehículo que los transporte con sus bolsas de coca hasta Sacaba.



Alejandro Choque acaba de llegar de Puerto Patiño, un rancho que queda antes del parque Isiboro Sécure, en la zona del trópico de Cochabamba, dice que apenas logró llegar con un paquete de coca porque el río estaba a full, rebalsando, y que es productor desde hace 15 años y que ahora no hay mucha venta y que antes las 50 libras se vendían en Bs 1.500.

El responsable departamental de (Digcoin), está enterado que recientemente la Cámara de Senadores aprobó la nueva ley general de la coca, que deroga 31 artículos de la Ley 1008 y amplía la extensión de cultivos de 12.000 hectáreas a 22.000.



Pero también sabe que, por lo que puede ver en el mercado legal de la coca de Sacaba, la demanda de la hoja se mantiene casi igual y que si hubo algún incremento ha sido del 10% desde el año 2012.



_ ¿Ha subido la demanda de consumidores tradicionales de coca?

Cuando la coca sale poco de los centros de producción y hay más compradores, sube el precio y en ese momento se necesita. Pero también a veces se llena, llegan hasta 2.000 paquetes por día y entonces el precio baja. A veces llega harto y a veces poco.



_ ¿Ahora está satisfecha la demanda?

Por el momento se satisface. No hay exceso de producción.



_ ¿Puede beneficiar o perjudicar el incremento de las hectáreas de cultivos tal como lo señala la nueva ley de la coca?

Hay que ver con el paso del tiempo, cómo será. Ahora por el momento está bien, está llegando, llegan 100 cuando es poco, y hasta más de 1.000 y 2.000 paquete en este tiempo.

Olimpia Otari Gutiérrez ha llegado hasta el mercado legal de la coca de Sacaba para comprar su cupo de cinco paquetes mensuales. Ella tiene su puesto de venta en la zona conocida como La Cancha de Cochabamba desde hace 35 años.

“Con este trabajo he criado a mis hijos”, dice orgullosa y aclara que vende por igual la coca paceña y la chapareña, pero se cerciora que esta última sea de la buena, la que llega desde Aroma.



“La gente del campo compra la de Chapare, la de la ciudad la paceña”, dice, y la explicación para ello quizá sea el precio, porque la de Chapare suele ser más barata.



_ ¿Cómo está la demanda de los consumidores de coca?

La demanda está manteniéndose, hay días que baja y a veces sube. Se mantiene desde hace cinco años



_ ¿Qué opina sobre la nueva ley de la coca?

Pienso que si se sube la siembra habrá mucha coca y bajará su precio. Y por más que haya mucha coca yo no puedo sacar 10 paquetes porque con cinco son suficientes.

Los papeles

Según los datos de Ledezma, hasta Sacaba llegan 500 comerciantes al detalle desde Cochabamba, 1.800 desde Santa Cruz y más de 700 desde Tarija, además de otros de distintas zonas de Bolivia.



Recordó que en el país solo existen dos mercados legales de la coca, uno es el de Sacaba y el otro es el de Vila Fátima que se encuentra en la ciudad de La Paz. En lo que respecta al de Sacaba, precisó que el cupo que tiene cada comerciante es de 10 paquetes al mes y cinco cupos adicionales.

.

Pero hasta en el mercado de Sacaba, tanto los cocaleros como los comerciantes tienen que presentar documentos. Los primeros, al momento de entregar la coca deben portar su certificado de afiliación al sindicado al que representan, y los segundos, para sacar la coca con el fin de venderla a los consumidores finales deben mostrar su licencia de comercialización, el carné federado de su organización y la hoja de ruta que debe seguir hasta llegar a lugar donde venderá la hoja a los consumidores tradicionales. Eso implica, según Ledesma, por qué caminos debe transportarla y hacer sellar el documento en cada tranca donde debe existir un control.



“Cuando ese comerciante retorne el próximo mes para comprar más coca debe presentarnos esa hoja de ruta con todos los sellos de las trancas y de su destino final”, explicó, con el fin de controlar que la coca no haya sido desviada para otros fines.

Coca incautada

Sacaba no es solo un lugar donde se vende y se compra coca de manera legal. Sacaba también es el depósito de la coca que es decomisada en las rutas por no contar con documentos legales para su comercialización. Es decir, hasta aquí traen la hoja decomisada que fue sacada de los centros de producción sin haber llegado hasta este lugar o hasta Villa Fátima, o que lo hayan hecho pero que estaba siendo llevada a otros destinos diferentes a los señalados en la hoja de ruta.



Pero hay un gran problema. Los dos depósitos donde se almacena la coca decomisada están totalmente llenos y Ledezma no sabe qué hacer con las bolsas de hojas que están aquí desde el 2010 y que ya suman 925.542 libras de coca.



“Son en total 19.282 bultos, cada uno con 48 libras de coca”, dice Ronald Cáceres, el responsable de los depósitos y de recibir la coca que es decomisada y que hasta aquí es traída por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).



Ronald abre el portón metálico de uno de los depósitos y el lugar está repleto con bolsas que en su interior tienen coca. También hay bolsas rotas y las hojas rebalsan, amarillas, con moho. “Ya no sirve y no sabemos qué hacer, porque ninguna ley señala qué debemos hacer con la coca decomisada”, dice y sobre las alternativas cree que quemarlas no es una opción porque la hoja es considerada sagrada. Entonces, utilizarla como abono quizá sea una opción. Pero nada podrá hacer hasta que no exista una norma legal.



Mientras tanto, Ledezma está utilizando algunas oficinas para colocar la coca decomisada que llega periódicamente, puesto que no puede negarse a recibirla.

“La coca decomisada la pillan en los caminos, en los buses, muchas veces camuflada”, dice Ronad Cáceres, y cierra el portón del depósito donde literalmente las bolsas de coca están rebalsando