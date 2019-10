UD no irá a inspecciones en el caso CAMC-Zapata

La bancada de Unidad Demócrata (UD) en Diputados y Senadores tomó la decisión de abandonar las inspecciones de obras que prioriza el Movimiento Al Socialismo (MAS), dentro de la denuncia por tráfico de influencias en contratos millonarios entre CAMC y el Estado.



“Hemos decidido (ya) no participar en las inspecciones a las plantas y obras que ha construido o que está proveyendo CAMC, en protesta por la manipulación política que se está haciendo de las visitas (…) porque la mayoría masista quiere convertir la comisión investigadora en una comisión de encubrimiento”, afirmó el legislador Oscar Ortiz.



El caso, que debería involucrar a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, se centra ahora en visitar las obras e inspeccionar obras y comprobar la entrega de herramientas, en lugar de enfatizar los nexos entre la empresaria y el Gobierno, indicó Ortiz.



La oposición argumenta que no se puede sacar conclusiones como lo hace la mayoría oficialista cuando no existe información sobre las acciones de los ejecutivos de la CAMC, de las empresas estatales, los ministros y Zapata, que fueron parte de los contratos millonarios.



"Nos están negando el requerimiento de información, por ejemplo, de los movimientos financieros que nos tiene que dar la UIF, el SIN sobre declaraciones de impuestos, las AFP para ver si hubo o no alguna relación laboral y el ‘famoso’ libro de los ingresos a las oficinas del Ministerio de la Presidencia", sostuvo.



Según los opositores, la mayoría masista rehúye a la solicitud de convocatoria a las personas y ejecutivos presumiblemente involucrados en los contratos con la multinacional china para que expliquen en audiencia pública y ante los medios de comunicación sobre sus responsabilidades y las sospechas de irregularidades.