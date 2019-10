Inflación acumulada hasta mayo llega al 0,75%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Bolivia registró una variación positiva de 0,43% en mayo último, respecto a abril y una inflación acumulada de 0,75% en los primeros cinco meses de este año, informó ayer miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).



La inflación de mayo se debió principalmente a la incidencia positiva de tres productos: tomate, locoto y el alquiler de la vivienda, según el INE



Las divisiones de alimentos, bebidas no alcohólicas, vivienda y servicios básicos presentaron mayor inflación en mayo de este año.



Tarija con la inflación más alta



La inflación de mayo se explica también por la variación positiva en las ciudades de Tarija (2,37%); Cochabamba (1,23%); Sucre (0,36%); Trinidad (0,36%); Potosí (0,35%), y Santa Cruz (0,25%), según el INE.



No obstante, las ciudades que mostraron inflación negativa fueron Cobija (-05%), Oruro (-0,23%) y La Paz (-0,30%).



Según previsiones gubernamentales, Bolivia cerrará 2015 con una inflación no mayor al 5,5%.