García Linera: Pretenden 'acortar' la gestión de Evo

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, denunció que los "jefes" de campaña del "No" buscan un revocatorio de mandato de Evo Morales, en caso gane el rechazo a la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) en el referendo del 21 de febrero.



"Quiero denunciar que más allá de la campaña por el No, que tienen el derecho de hacerla, hay en marcha un intento de ataque a la democracia, una conspiración a la democracia", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Mostró una grabación en la que Manfred Reyes Villa menciona que si gana el "No", el primer mandatario debe dejar la política porque terminó su ciclo. García refutó aquello y acusó a opositores de ocultar sus reales intenciones en su campaña.



"Hay un intento de acortar el mandato del presidente Evo Morales, eso propone el señor Manfred Reyes Villa, no menciona la vía, pero detrás está el cálculo de que tendría que acortarse el mandato del presidente Evo Morales, por encima de la Constitución y de la voluntad del pueblo", detalló García Linera.



Agregó que "van a buscar acortar el mandato del presidente Evo Morales, consideramos que esto es un nuevo atentado a la democracia. Esto es el fondo real de este grupo de extrema derecha que está capitaneando la campaña por el "No" y eso sería algo trágico para el país".



Hace una semana el exdiputado Lino Villca planteó un referéndum revocatorio del mandato del presidente. "El "Sí" puede perder y cuando pase eso, nosotros vamos a plantear el revocatorio (de mandato), tal como manda nuestra Constitución Política del Estado, porque este Gobierno habrá perdido su legitimidad", explicó en ese entonces.