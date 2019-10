Ramos, Choque y Condori irán mañana ante el juez

Paulo Gutiérrez, abogado de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras (2010), Julia Ramos, informó que se fijó para este domingo la audiencia de medidas cautelares de su cliente, además del senador oficialista, Jorge Choque y el disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Damián Condori, por el caso de corrupción en el Fondo Indígena.



"Han señalado la audiencia de medidas cautelares y se ha derivado para su consideración para mañana a las nueve en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz", señaló el jurista a la ABI.



Gutiérrez precisó que la audiencia será conjunta para los tres imputados que fueron aprehendidos en las últimas horas bajo los cargos de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.



Las causas de la aprehensión



Según la liquidadora del Fondo Indígena Originario Campesino, Lariza Fuentes, la exministra y dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", fue aprehendida por aprobar ocho proyectos "fantasma" que ocasionaron un daño económico al Estado de 7,5 millones de bolivianos.



En el caso del senador y exdirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, se determinó su aprehensión por no presentar los descargos del desembolso de más de 7 millones bolivianos para tres proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados.



Asimismo, el excandidato a la Gobernación de Chuquisaca, disidente oficialista y exsecretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios (FUTPOCH) es imputado por recibir dinero para dos proyectos no ejecutados.



En febrero pasado se denunció el caso Fondo Indígena, tras que la Contraloría evidenció 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos.