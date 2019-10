Bolivia invita a entrevista en televisión a representantes chilenos

El Gobierno de Bolivia invitó de forma oficial a dos autoridades de Chile, el Canciller Heraldo Muñoz y su Agente ante La Haya, Felipe Bulnes, para que acudan a una entrevista en la televisión estatal, tal como lo hizo el portavoz marítimo nacional, Carlos Mesa.



"En esta jornada, en calidad de ministra, hermanos y hermanas, estamos remitiendo las dos cartas de invitación para ambas personalidades del hermano país de Chile. Vale decir que estamos invitando a una entrevista en Bolivia TV al Canciller Heraldo Muñoz y Felipe Bulnes", dijo en conferencia de prensa, Marianela Paco.



La autoridad aseguró que ambos tienen la libertad de disponer el día y el tiempo en el cual puedan participar en el medio de comunicación nacional y adelantó la posibilidad de coordinar aspectos operativos del encuentro.



"¿Quiénes deberían entrevistar, cuál el formato de la entrevista? Esperaremos la respuesta, que nos permita manejar un adecuada entrevista, un adecuado formato, que amerite. Nosotros trabajamos en equipo, sobre diferentes alternativas", agregó la autoridad.



La decisión del Gobierno boliviano tiene lugar después de la gran repercusión que tuvo la visita a Chile del portavoz marítimo, Carlos Mesa, que en televisión nacional del vecino país dejó en claro los argumentos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Somos un país responsable, manejamos nuestra comunicación en el marco de los princiopios éticos y en el marco de la comunicación existen diferentes formatos y ellos serán usados para que se de la entrevista en ese marco", recalcó Paco.



La ministra dijo que una vez conocida la respuesta se verán temas de traslado y logística de la emisión televisiva. Admitió además la responsabilidad por no haberse transmitido los alegatos de Chile en La Haya, hecho que fue cuestionado por el propio Mesa,.

"Nosotros asumimos la responsabilidad, no sé explicar por qué, pero transmitimos lo que creímos que debíamos transmitir, pero no voy a ingresar más a ese campo, porque lo importante aquí es la cohesión que debe existir en el tema marítimo".

#URGENTE Bolivia invita al Canciller y agente de Chile a una entrevista en el canal estatal #MarParaBolivia pic.twitter.com/WvFc8Hd3lS— EL DEBER (@diarioeldeber) octubre 2, 2015 n