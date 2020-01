Bolivia postulará en 2020 a la Presidencia de los Países No Alineados

Bolivia buscará en 2020 la Presidencia del Movimiento de los Países No Alineados (Mnoal), así lo informó el presidente Evo Morales a través de su cuenta en Twitter.



Este bloque se reunió hace poco en Venezuela, país que asumió el liderazgo por los siguientes tres años tras la Presidencia de Irán.



"Bolivia postulará a Presidencia del MNOAL en 2020 para proteger la Madre Tierra, impedir guerras, reducir extrema pobreza e integrar el sur", escribió Evo en su cuenta de Twitter.



El Mnoal agrupa a 120 países, y 15 naciones observadoras. Nació en 1961 en plena Guerra Fría bajo el fundamento de mantener una posición neutral en la entonces pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética.



"El Mnoal se creó para luchar contra el colonialismo del Siglo XX. Hoy nuestra lucha es contra la recolonización, guerras y los golpes suaves", escribió también Morales en la citada red social.



Bolivia también asumió en 2014 la presidencia del Grupo de los 77 (G77) y fue sede a mediados de ese año de una cumbre que congregó a representantes de 133 países, del grupo que nació también en la década del 60, con el fin de buscar un mayor equilibrio Norte-Sur.

Perú dice que el Mnoal es "una pérdida de tiempo"



El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que el Movimiento de Países No Alineados tiene derecho a realizar cumbres, aunque consideró que no tienen ideas nuevas, y pidió enfatizar los esfuerzos en la reducción de la pobreza.



"Yo creo que ellos (los No Alineados) tienen derecho a hacer su cumbre y todo, pero ahí no hay ideas muy nuevas", dijo el mandatario a Radio RPP desde Nueva York, al ser consultado sobre la XVII Cumbre del NOAL, que respaldó al presidente Nicolás Maduro ante la severa crisis en Venezuela.



"Lo que necesita América Latina antes de todo es reducir la pobreza y crecer económicamente. Ese es el tema central", precisó, tras indicar que "América Latina en el mundo hace 100 años tenía el 8% del producto (PIB mundial) y hoy sigue teniendo ese 8%. Asia nos ganó. No perdamos el tiempo". Perú fue representado en el encuentro por su embajador en Caracas, dijo a la AFP una fuente de la Cancillería.