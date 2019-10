Gobierno minimiza alerta por espacios para medios

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, aseguró que el Gobierno solo cumple estrictamente la norma, frente a la alerta que existe en medios privados por la finalización de contratos sobre frecuencias por más de 500 medios de comunicación en el país.



"Sobre estas especulaciones y preocupaciones que se han manifestado por algunas personas, hay que decir que estamos en estricto cumplimiento de lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, garantizar el derecho a la comunicación, el acceso a la información del pueblo boliviano", aseveró la autoridad.



Hace una semana el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), César Borth dijo que "son más de 500, entre AM, FM y televisión, que son los que ya vencen sus contratos a partir del 2016, 2017, 2018 y 2019".



La titular agregó que para garantizar los derechos de la población "tiene que haber una administración democrática, equitativa y con igual acceso para todos los sectores sociales, en lo que concierne a las frecuencias electromagnéticas".



Recordó que dichos espacios de transmisión fueron declarados como propiedad del Estado y sostuvo que "el pueblo boliviano tiene que alegrarse porque esa democratización se materialice". Recordó que cuando era legisladora consideró que debieron revertirse las frecuencias de forma inmediata al aprobarse la nueva ley de Telecomunicaciones.



Según la ATT, vencerán las concesiones de los medios que tienen contratos bajo la antigua Ley de Telecomunicaciones 1632, mismos que deberán presentarse a una licitación o un concurso de proyectos para poder salir al aire.



"Todavía no hemos llegado a ese 33 por ciento, apenas estaremos ni al 3 por ciento, todavía nos falta bastante (...) Los privados hacen un esfuerzo por cubrir para llegar con su señal como medio de comunicación, el acceso es otra cosa y eso hay que hablarlo con nuestra gente". concluyó.



La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) advirtió hace dos meses que al menos 450 radios legales desaparecerán debido a la reducción del espectro de frecuencias para las emisoras. Esta intención, según el periodista Raúl Novillo, obligará a que el 33 por ciento de las radios sean comerciales y el 67 por ciento restantes pertenecientes al Estado.