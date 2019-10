Johnny ratifica acuerdo con Sosa pese a conflicto

El concejal electo de Santa Cruz por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, aseguró este jueves que el actual conflicto por su habilitación al interior del legislativo municipal no tiene incidencia alguna en el acuerdo al que llegó con Angélica Sosa de Santa Cruz Para Todos (SPT).



“Se mantiene al 100% (el acuerdo), el compromiso está ahí, va a estar vigente, es un compromiso institucional de 10 puntos con una visión de ciudad metropolitana”, dijo Fernández en declaraciones realizadas en la sede de su partido en la capital cruceña.



Sobre su caso, y la denuncia realizada en su contra por el Tribunal Departamental Electoral por ocultar documentación referida a una sentencia ejecutoriada que le ordena pagar una deuda impositiva, Fernández aseguró que esto es falso y que existe un “trasfondo político” en este asunto que busca perjudicarlo.



El concejal electo aseguró que se presentó la documentación correspondiente ante el Tribunal de Justicia de Santa Cruz para que se proceda a su juramento e inmediata habilitación como concejal titular del Concejo Municipal.



“Lo mismo fue el 2002, lo mismo fue el 2005, con esto mismo me querían inhabilitar para que yo no sea alcalde, esa era la idea”, aseguró.



La denuncia en contra de Fernández fue presentada el miércoles ante el Ministerio Público, para que sea investigado por el supuesto delito de ocultación de documento, luego de comprobar que en su archivo de inscripción de candidatura falta la hoja de solvencia fiscal, que es la prueba de que no tiene compromisos impositivos.