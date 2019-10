La erupción del Calbuco pone en vilo al sur chileno

El volcán Calbuco, en el sur de Chile, registró dos violentas y sorpresivas erupciones en las últimas horas, obligando a evacuar a casi 5.000 personas y manteniendo en vilo este jueves al sur chileno y argentino por el alcance de sus cenizas.



Después de la primera erupción, el Gobierno decretó zona de excepción en la provincia de Llanquihue y en el municipio de Puerto Octay, decisión que supone que las Fuerzas Armadas y de orden se desplieguen en terreno y tomen control de la situación.



La presidenta chilena, Michelle Bachelet, se trasladará este jueves junto a varios ministros a la sureña de la región de Los Lagos, donde en la madrugada de este miércoles entró en erupción el volcán Calbuco, situado a más de 1.000 kilómetros de Santiago.



Desde el macizo emanaron gigantescas columnas de gases y material incandescente, provocando asombro en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y poblados aledaños, ubicados a unos 1.300 km al sur de Santiago.



"La gente tenía más expectación que temor y se acercó a las orillas del (lago) Llanquihue, donde tomó fotografías", dijo a la AFP Álvaro Ascencio, un poblador que observaba de madrugada la actividad del volcán desde su automóvil.



Violentas erupciones



La primera erupción se registró la tarde del miércoles 22 de abril, mientras que la segunda ocurrió en la madrugada de este jueves.



El primer pulso eruptivo se extendió por casi 90 minutos y tuvo un nivel de 4-5, en una escala que va de 0 a 8, según las autoridades. En las dos ocasiones una gigantesca pluma de cenizas cubrió los cielos de una extensa zona del sur chileno y fue visible incluso desde el lado argentino.



Las autoridades no descartan un tercera erupción en las próximas horas. No obstante, ésta no afectaría a un área superior a los 21 km de radio alrededor del volcán, definida como zona de exclusión, y de donde se evacuaron a cerca de 5.000 personas en las últimas horas.



"Cualquier dificultad que se pudiese producir por un nuevo pulso o material eruptivo no afectaría en ningún caso en un área superior a la que hemos definido hasta ahora de 21 km", dijo el viceministro del Interior, Mahmud Aley, al difundir esta mañana un nuevo parte oficial.



Hasta ahora, el despertar del Calbuco no ha provocado víctimas. Sólo se reportaba como oficialmente desaparecido a un andinista de 21 años que se encontraba en las inmediaciones del macizo.





La primera erupción del volcán Calbuco se registró la tarde de este miércoles 5.000 personas fueron evacuadas del lugar para evitar tragedias Las violentas erupciones del volcán chileno no se ha cobrado la vida de ninguna personas La segunda erupción del volcán Calbuco se registró la madrugada de este viernes La segunda erupción del volcán Calbuco se registró la madrugada de este viernes La población toma previsiones y se cubre con mascarillas para no inhalar las cenizas del volcán Calbuco Las cenizas que desprendía el volcán Calbuco obstaculizaba la visión durante esta madrugada



Más de 40 años de inactividad



La inesperada erupción del Calbuco, 43 años después de la última vez, supone una alta "amenaza para la población", motivo por el cual las autoridades han decretado "alerta roja" en las localidades de Puerto Varas y Puerto Montt.