Mujer buscó trabajo en Facebook y fue violada

María (19) necesitaba trabajo con urgencia para mantener a su beba de dos años y se puso a buscar a través de la redes sociales. Fue así como logró una entrevista con un hombre que decía precisar a una niñera.



La joven fue a la presunta cita laboral en una localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina), pero terminó secuestrada y violada durante toda una mañana.



Ante un descuido de su captor, logró soltarse las ataduras y correr a los gritos por la casa. María terminó salvándose porque el cuñado de su violador la escuchó e intervino. El atacante se escapó y anoche continuaba prófugo.



Fue una odisea de cinco horas que comenzó con la necesidad de un trabajo y una búsqueda por la red social Facebook, en un grupo cerrado llamado “Busco laburo” que tiene cerca de 31.000 miembros.



María, de una familia pobre, casi no recibe ayuda para darle de comer a su hijita. Fue así que se contactó con un hombre que ofrecía trabajo de niñera y limpieza. La chica acordó una entrevista para el lunes y se encontró con Sergio –así dijo llamarse el hombre– en una parada de colectivos del barrio Santa Brígida, en la localidad de Villa Trujui, partido de Moreno. La pesadilla apenas comenzaba.



“Hasta ahí no me parecía nada raro, pero cuando me llevó a la casa (una construcción precaria) lo vi nervioso y empecé a sospechar por el tipo de casa y porque el nene que me dijo que tenía que cuidar no estaba”, contó la joven en el canal de noticias de Argentina, TN. María intentó irse diciendo que había dejado a su beba con fiebre, pero no iba a ser tan fácil.



“Me agarró de atrás con un cuchillo y dijo que no gritara porque me mataba. Cerró la puerta, me tiró en la cama, me sacó la ropa y me violó. Intenté resistirme pero no pude. Me decía todo lo que pensaba hacerme”, recordó María, quebrada y llorando.