... Cara a cara

La declaración de emergencia de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, tras el anuncio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de poner en marcha un plan de austeridad, abre un posible frente de conflicto en la principal empresa generadora de recursos del país. Los dirigentes petroleros advierten con una huelga general si el Gobierno no responde a sus compromisos, como el incremento salarial que todavía no se hizo efectivo. Creen que es necesario transparentar las inversiones millonarias que está realizando YPFB y no afectar solo los salarios de los operadores. En tiempo de ‘vacas flacas’ la distribución de recursos siempre se replantea y se debe reducir los gastos para evitar daños mayores. Ojalá las autoridades logren desactivar el problema dialogando.En Argentina el fútbol es un ‘producto de primera necesidad’ y lo que hacen sus estrellas acapara la atención mediática. Ayer el crack del Barcelona, Lionel Messi se casó con Antonela Roccuzzo en su natal Rosario y aseguran que pese a las celebridades invitadas -entre ellas la cantante Shakira, Neymar- la fiesta tuvo perfil bajo, como es en general la vida del rosarino. Lejos estuvo de la pomposidad de las nupcias de Diego Maradona con Claudia Villafañe, hace 28 años en el Luna Park, con más de 1.000 invitados, en el que, según algunos testigos, el derroche fue impresionante e incalculable. Cada fiesta retrata la personalidad de los mayores ídolos del fútbol mundial.. Ojalá se concretara la eliminación del visado para los ciudadanos estadounidenses que visiten el país, como lo pide Peter Brennan, encargado de negocios de EEUU. Pero sin duda que sería ideal que Washington haga lo mismo, como pide Evo.