‘Vice’ pide más inversión y reconoce que crisis es incierta

La Expocruz 2015 está en marcha. Con la ausencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, abrió anoche la 40 versión de la Expocruz pidiendo -y a la vez ofreciendo- a los privados más inversión y reconociendo el impacto que vive el país desde agosto de 2014 producto de la desaceleración económica internacional.



No obstante, aseguró que el escenario de la coyuntura mundial no será motivo de mayores problemas para Bolivia, pues el país tiene la musculatura suficiente para soportar los embates.

Una vez más, apostó a que la economía boliviana crecerá entre un 4,8% y un 5,1%, aunque pidió a los empresarios privados a incrementar los niveles de inversión.



Minutos antes de la intervención del "vice", el presidente de la Fexpocruz, Jorge Arias Lazcano, informó de que el sector de las pymes, los productores de arroz, trigo, sorgo, maíz y los forestales atraviesan días difíciles y no podrán pagar el segundo aguinaldo, razón por la cual solicitó al Gobierno tomar en cuenta esa situación.



Los privados piden acciones

Bajo esa óptica, el directivo empresarial planteó la adopción de tres pilares para paliar la crisis: innovación y tecnología, principalmente plataformas para las pymes. El segundo pilar se enfoca en infraestructura estratégica (caminos, proyectos ferroviarios, hidrovía Paraguay Paraná, la consolidación del Hub de carga del aeropuerto internacional de Viru Viru. El tercer pilar son los mercados, es decir ampliar la base productiva y exportadora del país, además de mejorar los procesos burocráticos para exportar productos y la lucha frontal contra el contrabando.



La respuesta no se dejó esperar. En un discurso que duró más de una hora, García Linera ratificó que el país crecerá este año entre un 4,8 y un 5,1%; sin embargo, admitió que hay una desaceleración económica que afecta a todos los países, pero que Bolivia está preparada para enfrentarla con una fórmula sencilla: la combinación de los mercados externos con el interno, una estrecha relación entre públicos y privados; el ahorro de más de $us 21.000 millones en el sistema financiero, la solvencia para endeudarse hasta $us 17.000 millones y, finalmente, la musculatura de las reservas internacionales y la consolidación de la bolivianización (se mantendrá el tipo de cambio).



¿Qué va a pasar los siguientes meses y los siguientes años? preguntó el vicepresidente a lo que respondió: En crisis económica internacional vamos a seguir creciendo, los mercados continuarán creciendo, la inversión pública va a seguir creciendo, vamos a llegar a 60.000 millones de dólares al finalizar esta década. Tenemos los recursos.



Explicó que el Estado no se va a "encuevar" y que duplicarán las inversiones, priorizando la parte productiva, el transporte, las hidroeléctricas, petroquímica, energía eléctrica, entre otros.

La autoridad recordó que mantiene en vigencia el periodo de prueba de dos a cinco años la verificación de la Función?Económica Social (FES); presentó un D.S. paraarancelario para productos diversos y mencionó una decena de inversiones privadas en Santa Cruz