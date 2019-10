Médico dice que no hay más que hacer por el cardenal

Su médico de cabecera recibió un llamado de urgencia ayer, cerca de las 16:00, y luego de la visita médica comunicó que la situación del cardenal Julio Terrazas pasó a ser de extrema gravedad, ya que su presión arterial está bajando progresivamente y su pulso comenzó a ser irregular, aunque sus pulmones están respondiendo con normalidad.



“Su situación es de extrema gravedad, es una situación que va camino al final... Ya no hay más que hacer, solo hay que esperar nomás”, declaró el doctor Herland Vaca Díez, vocero de la junta médica que lo asiste, a los medios de comunicación, que durante toda jornada estuvieron congregados en las puertas de la casa del líder religioso.



Visiblemente conmovido por el cuadro de Terrazas, Vaca Díez agregó que esa situación de extrema gravedad también fue comunicada a los obispos que lo acompañan, como también a sus familiares, a quienes se les ha pedido resignación.



“Junto con el médico que ha venido de la terapia intensiva y las enfermeras les hemos expresado esa situación a los obispos que están presentes... Entonces creo que podemos esperar que en cualquier momento el cardenal se vaya”, repitió el especialista.



Al abandonar la casa del religioso, el galeno agregó que, pese a su estado delicado, sus pulmones tienen buena saturación de oxígeno. Asimismo, informó de que está como si estuviese dormido y que el equipo médico está tratando de que no sienta ningún dolor y que descanse tranquilo.



Por la mañana, Gerardo Terrazas, hermano del cardenal, también confirmó la gravedad de la salud del religioso y dijo que como católicos esperan que se haga la voluntad del Señor. “Decirle al pueblo que sea lo que Dios decida, ya no podemos hacer nada. Estamos esperando lo que Dios quiera”, repitió Gerardo Terrazas cuando se marchaba de la casa de su hermano porque le habían pedido que abandone el lugar debido a que habría una visita importante.



Evo lo visita

Aunque las visitas estaban restringidas, hasta el mediodía el prelado fue visitado por sus familiares más cercanos y, por la tarde, lo hizo el presidente del Estado, Evo Morales. Fue una visita breve. El mandatario llegó cerca de las 15:30 y se marchó 15 minutos después, sin tener contacto con los medios de comunicación.



Antes de su llegada, personeros de Gobierno, incluso intentaron evitar la presencia de los medios de comunicación, informando de que la cita se había cancelado.



Costas ora por Terrazas

Por otro lado, el gobernador del departamento cruceño, Rubén Costas, en la romería a Cotoca se refirió al cardenal Julio Terrazas, calificándolo como un “hombre extraordinario” que ha dado su vida al servicio de los que más sufren.



“Su mejor ejemplo es luchar por la gente, por el bienestar y por el combate a la extrema pobreza”, manifestó la primera autoridad del departamento, antes de viajar a Alemania, donde estará hasta el 17 de este mes