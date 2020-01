Un pastor abre un bar en su iglesia

Debido al cierre de todos los bares en el pueblo Brielen de Bélgica, los habitantes no tenían un lugar para disfrutar un rato con sus amigos y familiares, por lo que la solución la tuvo el pastor del iglesia.

Es algo extraño que un líder religioso, sea la persona que tenga el plan perfecto para ayudar al pueblo en un tema tan controversial como lo es el consumo de alcohol y los bares. Sin embargo, este si es el caso.

Para colaborar a sus fieles con su pesadilla, según informó el portal Deutsche Welle, el pastor permitió que en las instalaciones de la iglesia del pueblo se abriera un espacio para que pudieran tomar bebidas alcohólicas.

A pesar de la arriesgada decisión, el pastor impuso sus condiciones. Los asistentes no pueden cantar, ni bailar dentro de la iglesia. Además, que no se abre el espacio hasta que no se termine las misas del día y solo funciona hasta la 1 de la madrugada.